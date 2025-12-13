Электробус в Москве поехал без водителя из-за неисправности

Фото: [ Первый электробус вышел на маршрут в Москве/Медиасток.рф ]

В Москве электробус начал движение без водителя из-за поломки. В момент инцидента в салоне никого не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

В Telegram-каналах распространилось видео, на котором электробус наезжает задним ходом на остановочный павильон. Инцидент произошел сегодня, 13 декабря, около 19:33 в населенном пункте Птичное Филимонковского района.

«Произошёл инцидент с участием электробуса 108 маршрута. Электробус следовал по маршруту без пассажиров. Водитель обнаружил техническую неисправность и покинул кабину для ее устранения. После чего электробус начал движение», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины инцидента. Пострадавших в результате происшествия нет.

Поврежденный остановочный павильон, как сообщили в Мосгортрансе, будет проверен соответствующими службами и восстановлен в самое ближайшее время.