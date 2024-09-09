Электросталь отметила День города

Для жителей и гостей были организованы разнообразные площадки в центре города.

На главной площади электростальские спортсмены провели показательные выступления, продемонстрировав свое мастерство. Около сцены для первоклассников прошла интересная интерактивная программа. Ребята танцевали, отгадывали загадки и узнали много нового. Также в этот день на главной сцене выступили творческие коллективы города и представили вокальные, хореографические и патриотические номера.

На улице Мира работали сразу несколько тематических площадок.

Здесь проходили мастер-классы и выставки, работал литературный бульвар «ПРОчтение». В образовательном шатре гости слушали познавательные лекции и общались с интересными людьми города. Особой точкой притяжения стала выставка автомобилей из личных коллекций, где любой желающий мог сфотографироваться на память рядом с понравившимся авто. Еще одна интересная локация — арт-набережная, на которой граффитисты, художники мехенди, молодые скетчеры, карикатуристы и пейзажисты продемонстрировали свое творчество.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Электросталь ]

На Вознесенской аллее состоялся IV фестиваль «Три Спаса». Здесь проходила выставка ремесленников, фольклорные концерты, игровые программы и мастер-классы, экскурсии в музее. Площадка понравилась как детям, так и взрослым.

Вечерняя программа Дня города завершилась выступлением звездных гостей на главной сцене. Для электростальцев выступил Тима Акимов — артист лэйбла VK records, молодой человек, который прошел путь от рабочего цеха и первого видео в Тик Ток до миллионов слушателей. В заключении вечера свои хиты исполнил Стас Костюшкин — талантливый певец, запомнившийся своими песнями: «Женщина, я не танцую», «Караочен», «Потанцевал» и «На стиле 90Х».