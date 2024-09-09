Электростальское дошкольное отделение стало Победителем Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2024»

Конкурс проводился с 15 января по 26 мая 2024 года в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне.

Ежегодно этот конкурс проводится с целью выявления и поощрения 500 лучших организаций дошкольного образования: детских садов и других учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

Педагогический коллектив муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» (дошкольное отделение) стал Победителем Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2024».

В торжественной обстановке руководителя Данилину Алину Валерьевну наградила начальник Управления образования Елена Ивановна Митькина в здании администрации городского округа Электросталь.