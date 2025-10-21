Житель Приморья дважды за десять лет пережил нападение медведя

В Приморском крае зафиксирован очередной случай нападения бурого медведя на человека. Происшествие случилось в окрестностях поселка Лазо, где 49-летний местный житель занимался сбором лесных шишек.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, хищник неожиданно вышел к человеку, набросился на него и нанес множественные телесные повреждения. В результате атаки у мужчины были зафиксированы серьезные ранения головы и туловища, причем длина некоторых из них достигала 16 см.

Несмотря на полученные травмы, пострадавшему удалось спастись — медведь, проявив внезапное безразличие, скрылся в лесной чаще. Проявив невероятную силу воли, мужчина самостоятельно выбрался из леса и сообщил о случившемся в службу скорой медицинской помощи.

Как выяснилось, это уже не первое столкновение с хищником в биографии приморца. Ровно десять лет назад он уже становился жертвой нападения медведя и тогда также получил серьезные ранения, потребовавшие лечения в медицинском учреждении.

