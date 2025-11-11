«Ёлка против пальмы». Новогодний туризм в России сменил курс: россияне массово едут в Москву и Санкт-Петербург

Согласно последним данным, сформированным туристическим сообществом, маршруты для зимнего отдыха россиян в период праздников четко определили своих лидеров. Как сообщил вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян, фаворитами стали две столицы — Москва и Санкт-Петербург.

Пальму первенства эти города делят благодаря богатейшей культурной и исторической программе, которая особенно притягательна в праздничной атмосфере. Следом за мегаполисами в рейтинге популярности расположились горнолыжные курорты. Здесь лидирует «Красная Поляна», за которой следуют другие известные склоны: «Архыз», «Домбай», «Приэльбрусье», а также «Шерегеш», «Манжерок» и «Апатиты».

Не остаются без внимания и морские направления, такие как Сочи, Крым, Геленджик и Анапа. Как уточнил эксперт, интерес к ним в зимний сезон связан не с пляжным, а с рекреационным отдыхом — возможностью насладиться прогулками и целебным морским воздухом.

Завершает топ-5 рейтинга группа разнообразных локаций, каждая из которых предлагает уникальный опыт. В их числе — самобытная Казань, европейский Калининград, величественный Байкал и живописный Алтай. Таким образом, предпочтения туристов демонстрируют стремление к разнообразному досугу: от городских экскурсий и активного спорта до спокойного отдыха на природе.

