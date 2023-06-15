«Ельцин-центр» начали проверять на предмет деятельности иноагента
Фото: [© Алексей Куденко/РИА Новости]
Представители самого центра заявили, что совершенно не беспокоятся по этому поводу.
Деятельность этого учреждения вызывает в обществе очень много вопросов. Ряд известных персон неоднократно призывали закрыть его, либо как минимум сменить его идеологию. Среди них – знаменитый режиссер Никита Михалков. Депутат Государственной Думы Андрей Альшевских попросил тщательно проверить деятельность этого культурного и образовательного центра, чтобы раз и навсегда закрыть любые слухи и обсуждения. После этого министерство юстиции решило начать глубокую проверку всей деятельности данной организации. Об этом сообщили РИА Новости.
«Проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Результаты проверки будут налицо. Мы ничего не прячем», - заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.