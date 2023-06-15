«Ельцин-центр» начали проверять на предмет деятельности иноагента

Представители самого центра заявили, что совершенно не беспокоятся по этому поводу.

Деятельность этого учреждения вызывает в обществе очень много вопросов. Ряд известных персон неоднократно призывали закрыть его, либо как минимум сменить его идеологию. Среди них – знаменитый режиссер Никита Михалков. Депутат Государственной Думы Андрей Альшевских попросил тщательно проверить деятельность этого культурного и образовательного центра, чтобы раз и навсегда закрыть любые слухи и обсуждения. После этого министерство юстиции решило начать глубокую проверку всей деятельности данной организации. Об этом сообщили РИА Новости.