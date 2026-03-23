Эмоциональная пустота внутри: почему аферисты спокойно обманывают стариков

Психолог, доцент кафедры Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина объяснила, почему мошенники, обманывающие пенсионеров и матерей, не испытывают вины и стыда. Она выделила три ключевых механизма, лежащих в основе такого поведения. Об этом она сообщила в беседе «Газете.Ru» .

Первый — социопатия. У таких людей полностью отсутствует эмпатия и способность сопереживать. По словам эксперта, они прекрасно понимают, что пенсионер останется без денег, но это знание не вызывает у них эмоционального отклика. Это не холодный расчет, а эмоциональная пустота.

Второй механизм — мощные психологические защиты, в первую очередь дегуманизация жертвы. Мошенники начинают воспринимать потерпевших не как людей, а как «лохов», которые сами виноваты и повелись на обещания легких денег. Такой подход позволяет им снять с себя ответственность и сохранить самооценку.

Третий фактор — моральное отчуждение. Аферисты часто работают в группах, где ответственность распределена между участниками, и каждый считает, что просто выполняет свою часть работы. Удаленность от жертвы, отсутствие личного контакта и прямого взаимодействия помогают сохранять безразличие и не воспринимать свои действия как причинение вреда.