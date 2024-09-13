Эндокринолог Губкина: вейпы способны спровоцировать развитие диабета

Врач-эндокринолог Елена Губкина в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что не только онкология и дыхательные заболевания грозят курящим. Современные методы употребления никотина в любом виде также могут привести к диабету.

Электронные сигареты ударяют по эндокринной системе человека, нарушая выработку половых гормонов, а также тех, что важны для щитовидки. По словам врача Губкиной, жидкость в вейпах и «электронках» могут привести к диабету из-за сладковатой жидкости. Она формируется в пар, насыщая легкие ароматизатором и подсластителями. Всасывание этих веществ на регулярной основе вызывают невосприимчивость клеток к инсулину, или инсулинорезистентность.

Все это приводит не только к распространенной онкологии, но также к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету второго типа. При этом последний может протекать незаметно и медленно: точные сроки существующие исследования не установили. Точно можно сказать, что школьники и подростки негативный эффект чувствуют в меньшей степени, так как их клетки обновляются лучше и быстрее. Тем не менее болезнь молодеет: все чаще преддиабетное состояние проявляется у людей в возрасте до 25 лет.

Специалист рекомендует людям любого возраста как можно скорее отказаться от пагубных привычек, которые стали настоящим бичом современного общества.

Ранее сообщалось, что врач рассказал про реальную опасность вейпов для здоровья.