Вейпы нарушают микробиом носа

Вейпы нарушают баланс бактерий в носу. К такому выводу в результате исследования пришли ученые американского онкологического центра UNC Lineberger.

Научная работа опубликована в журнале Nicotine and Tobacco Research.

Ученые утверждают, что постоянное курение электронных сигарет приводит к нарушению микробиома носа. Кроме того, вейпы ослабляют иммунитет, в результате оганизма становится более уязвимым к заболеваниям.

В ходе проведения исследования эксперты проанализировали образцы слизистых у тех, кто курит обычные сигареты, у любителей вейпов и у тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Оказалось, что вейпы так же, как и обычные сигареты, негативно влияние на здоровье человека. Они опасны для микробиома носа.

У курящих людей чаще обнаруживали избыток бактерии золотистый стафилококк, которые провоцирует инфекции и приводят к развитию астмы.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, отказ от какой привычки может вернуть себе молодость.