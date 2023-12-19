Эндокринолог Петюшина назвала более полезную альтернативу красной икре на новогоднем столе

Красная икра является одним из главных блюд новогоднего стола, как и салат оливье. Тем не менее это дорогостоящий продукт и может быть подделкой. Врач-эндокринолог Анна Петюшина рассказала, чем можно заменить деликатес, чтобы и сэкономить, и получить больше пользы для здоровья. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, ее может любая морская рыба, прежде всего скумбрия, содержащая ценные микроэлементы, а также печень трески.

Медик добавила, что в плане вкусовых качеств красную икру заменить на что-то другое сложно, но реально, например, можно попробовать щучью икру или икру палтуса, а также икру сига или икру минтая.