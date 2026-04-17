Эндокринолог развенчала миф о связи пива и мужского живота

Врач-эндокринолог Дина Реброва из Клиники Пирогова рассказала « Газете.Ru », почему народный термин «пивной живот» не соответствует действительности и какие факторы действительно ведут к росту талии у мужчин.

Специалист пояснила, что скопление жира в области живота и вокруг внутренних органов называется абдоминальным или висцеральным ожирением. У женщин такая картина встречается реже и связана с гормональными нарушениями или образом жизни, тогда как женскому организму свойственно накапливать жир на бедрах и ягодицах. У мужчин же первым делом растет именно живот.

По словам эндокринолога, ключевые факторы увеличения объема талии — это гиподинамия и неправильное питание. Многие мужчины передвигаются исключительно на автомобиле, не занимаются спортом и поздно ужинают калорийными блюдами. После 20–21 часа метаболизм замедляется, и вся жареная и жирная пища активно откладывается на животе, одновременно перегружая печень.

Реброва отметила, что само по себе безалкогольное пиво невысококалорийно — всего около 30 ккал на 100 г. Для сравнения, кефир жирностью 2,5% содержит 50 ккал на 100 г. Таким образом, проблема не в напитке, а в общем переедании и малоподвижном образе жизни.

Для сохранения стройной талии врач рекомендовала отдавать предпочтение постному мясу, рыбе, овощам и фруктам, контролировать калорийность всех потребляемых жидкостей (включая соки и молоко), вести активный образ жизни и избегать плотных поздних ужинов. При соблюдении этих условий, заключила специалист, 0,5 л безалкогольного пива в неделю для мужчины и 0,3 л для женщины вреда не нанесут.

