Эпигенетический прорыв: китайские ученые доказали, чтолюди могут жить на 80 лет дольше

Исследователи из КНР с помощью эпигенетических часов определили теоретический максимум продолжительности жизни. По их данным, он может достигать 202 лет, что превышает официальный рекорд долгожительства, пишет ЮФ.

Специалисты Института зоологии Китайской академии наук представили результаты масштабного исследования продолжительности жизни. Используя эпигенетические часы на основе анализа метилирования ДНК, они пришли к выводу, что биологический потенциал человека выше, чем принято считать.

В ходе работы ученые изучили более 15 тысяч образцов и применили 16 различных моделей. Расчеты показали, что теоретический предел для современного человека составляет от 128 до 202 лет. Это превышает официально зафиксированный рекорд француженки Жанны Кальман, прожившей 122 года.

Исследователи также сравнили полученные данные с генетическим материалом древних людей. Анализ ДНК неандертальца и денисовца выявил их гораздо более скромный потенциал — 38–65 и 40–70 лет соответственно. Авторы работы сделали вывод, что способность к экстремальному долголетию стала эволюционным приобретением Homo sapiens после отделения от архаичных ветвей.

Ученые пояснили, что высокая смертность в древности объяснялась внешними угрозами, а не внутренними биологическими ограничениями. Неандертальцы и денисовцы просто не обладали врожденными механизмами для столь длинной жизни.