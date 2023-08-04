Эрдоган назвал прекращение поставок урана из Нигера во Францию возмездием

Глава Турции назвал прекращение поставок урана из Нигера во Францию возмездием за долгие года несправедливого отношения французских властей к коренному населению Африки. Подробности рассказало РИА Новости .

Эрдоган подчеркнул, что африканцам прекрасно известно, как к ним относится Франция. Также он заметил, что аналогично французы ведут себя в Алжире, Руанде и Мали. Президент Турции считает, что окончание поставок золота и урана из Нигера является возмездием за несколько лет жестокого отношения Франции к жителям этих стран. Сам же Эрдоган до сих пор поддерживает хорошие отношения с Африкой.

Прекращение поставок может стать проблемой для Франции, которая больше 50 лет разрабатывала крупнейшее месторождение в Нигере. Около 17% используемого французами для производства электроэнергии урана происходит из Нигера.