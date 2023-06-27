Ермак: Украина рассчитывает получить F-16 к концу года
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Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что до конца года Украина рассчитывает получить F-16. Подробности сообщило РИА Новости.
По словам Ермака, поставить истребители Киеву готовы все представители авиационной коалиции, но не все смогут сделать это до конца года, есть определенные трудности. При этом Украина все же рассчитывает получить первые F-16 в этом году.
Ранее западные чиновники также сообщали, что в начале 2024 года Киев действительно может стать обладателем истребителей. Однако на данный момент все еще неизвестно, какие страны отправят самолеты Киеву. Сроки поставок официально НАТО так и не называет, утверждая, что это будет зависеть от обучения пилотов.