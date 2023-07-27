ЕС назвал себя главным торговым партнером Африки

Комментируя саммит «Россия - Африка», начавшийся в Санкт-Петербурге, Набила Массрали заявила, что союз и входящие в него страны все еще являются самыми крупными партнерами Африки в вопросе инвестиций и безопасности. Она подчеркнула, что такая позиция подтверждается фактами и цифрами. Также политик выразила сомнения ЕС в том, что Россия сумеет дать Африке столь же продуктивное сотрудничество.

Впервые саммит «Россия – Африка» состоялся в 2019 году. В тот год на встречу съехались главы африканских стран и представители бизнеса с обеих сторон.