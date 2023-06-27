ЕС расширил запрет на поставку автомобилей в Россию

В рамках одиннадцатого пакета санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации был расширен список автомобилей, запрещенный на поставку в Россию. Под запрет попали автомобили класса «люкс», а также гибридные авто, наряду с электрокарами.

Санкции вступили в силу 23 июня. Импорт автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 литра станет невозможен.

Эксперты поспешили успокоить общественность и сообщили, что ограничения действуют только на юридические лица, так что ввоз машин в РФ продолжится через физлица. Более того, большая часть импорта гибридных авто и электрокаров в России приходится на Китай и Корею. Так что, с точки зрения поставок, для россиян почти ничего не меняется.

Ранее иностранные автопроизводители ограничивали функционал приложений для россиян. Проблема затронула автомобили Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Пропали функции дистанционной разблокировки дверей, запуска двигателя, просмотра топлива и обновления программ.