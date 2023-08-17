Еще 17 погибших при взрыве в Махачкале не опознаны – глава Меликов

По данным главы Дагестана Сергея Меликова, не меньше 17 человек, которые погибли при взрыве на АЗС в Махачкале, не опознаны. Об этом пишет РИА Новости вечером 17 августа.

По словам главы Республики, эта число погибших было еще не опознано по данным за вчерашний день. Также Меликов добавил, что, предварительно, по уголовному делу проходит только один подозреваемый.

Напомним, что страшная трагедия произошла на АЗС в Махачкале. После взрыва огонь перекинулся на помещение, где могла быть селитра. По официальным данным, в результате инцидента погибли 35 человек.