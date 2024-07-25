Еще два муниципалитета Подмосковья присоединились к социальному проекту по долговременному уходу

С 1 августа социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами расширяет горизонты на Ступино и Каширу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

В ведомстве пояснили, что проект позволяет бесплатно обучиться уходу и официально трудоустроиться в областном социальном центре, а это значит — получать зарплату, стаж и при этом помогать родному человеку.

«С момента реализации проекта нам удалось оказать помощь уже свыше 1200 пожилым и инвалидам, хотя он работает в пилотном режиме только в шести городских округах», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Примечательно, что в рамках проекта инвалиды и пожилые люди также могут пользоваться техническими средствами реабилитации, которых на сегодняшний день уже выдано более трех с половиной тысяч.