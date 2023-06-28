Еще два новых дома построят в ЖК «Героев» в Балашихе

В жилом комплексе «Героев» в городском округе Балашиха построят еще два дома. Минжилполитики Подмосковья выдало соответствующие разрешения, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о корпусах под номерами 408 и 409. Их высота составит шестнадцать и семнадцать этажей соответственно. Общая площадь жилых помещений превысит 30 тысяч квадратных метров.

Корпус № 408 рассчитан на 603 квартиры, а № 409 — на 192, уточнили в министерстве жилищной политики Московской области. На первых этажах будут размещены коммерческие объекты.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Верею. По словам главы региона, масштабное благоустройство города будет завершено к осени.