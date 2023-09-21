Еще двое детей-сирот получили ключи от квартир в Ленинском округе

Еще двое детей-сирот были обеспечены жильем в Ленинском округе, сообщил глава муниципального образования Алексей Спасский. Ребята получили ключи от однокомнатных квартир в ЖК «Пригород Лесное».

«Такая помощь от государства позволит ребятам чувствовать себя более уверенно, несмотря на трудную жизненную ситуацию», - отметил глава.

По его словам, ребятам также подарили телевизоры.

В общей сложности в этом году в муниципальном образовании обеспечили жильем девять детей-сирот. Из них четыре человека выбрали квартиры, приобретенные городским округом, а пять человек предпочли жилищные сертификаты, чтобы купить жилье самостоятельно.