Еще двое детей-сирот получили ключи от квартир в Ленинском округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
Еще двое детей-сирот были обеспечены жильем в Ленинском округе, сообщил глава муниципального образования Алексей Спасский. Ребята получили ключи от однокомнатных квартир в ЖК «Пригород Лесное».
«Такая помощь от государства позволит ребятам чувствовать себя более уверенно, несмотря на трудную жизненную ситуацию», - отметил глава.
По его словам, ребятам также подарили телевизоры.
В общей сложности в этом году в муниципальном образовании обеспечили жильем девять детей-сирот. Из них четыре человека выбрали квартиры, приобретенные городским округом, а пять человек предпочли жилищные сертификаты, чтобы купить жилье самостоятельно.
«В следующем году жильем будут обеспечены еще восемь юных жителей округа из данной льготной категории», - добавил Спасский.