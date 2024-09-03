Еще один дом в составе ЖК «Гармония Парк» поставили на кадастр в Лыткарино

Многоквартирный жилой дом на территории жилого комплекса «Гармония Парк» в городском округе Лыткарино оперативно поставили на кадастровый учет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия.

При этом новоселам предложен широкий выбор планировочных решений — от студий до двухкомнатных квартир евроформата. Дома отличаются необычной архитектурной концепцией — сочетание расположения окон на верхних и нижних этажах. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды — на уровне земли. Для детей и взрослых будут обустроены площадки для игр и отдыха.

«Гармония Парк» состоит из шести семнадцатиэтажных корпусов с кладовыми помещениями и подземным паркингом. Здесь также завершается строительство нового учебного корпуса на 270 мест, который войдет в состав действующей гимназии № 4.