Еще один ФАП открылся после ремонта в Подмосковье

Еще один фельдшерско-акушерский пункт был открыт после ремонта в регионе. Он находится в деревне Тимково в Богородском округе, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В здании заменили кровлю, обновили входную группу, провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные коммуникации.

В отремонтированном ФАПе медицинскую помощь получают четыре с половиной сотни жителей. Записаться на прием можно по телефону 122 или на сайте госуслуг региона.

Ранее на текущей неделе в регионе открыли после ремонта два ФАПа в Дмитрове.