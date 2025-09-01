Еще один российский аэропорт ограничил прием и отправку рейсов

Аэропорт Волгограда временно ограничил перелеты в целях безопасности пассажиров. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Соответствующая информация появилась в понедельник, 1 сентября, в 14:47 по московскому времени.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, как уточнили в пресс-службе Росавиации.

В связи с принятыми мерами могут возникнуть задержки у рейсов, однако конкретная информация о продолжительности ограничений еще не озвучена. Пассажиры смогут уточнить данные о своих рейсах и следить за обновлениями через официальные каналы аэропорта и онлайн-табло.

