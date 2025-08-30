Еще один российский аэропорт в субботу вводил ограничения на перелеты

Аэропорт Уфы вводит временные ограничения на перелеты воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Соответствующая информация была опубликована в 11:59 по московскому времени.

Представитель Росавиации в субботу, 30 августа, заявил, что в аэропорту Уфы были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Вступившие в силу меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения затрагивают расписание вылетов и прилетов воздушных судов. Пассажиры могут уточнить актуальную информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков, в справочной службе аэропорта или на онлайн-табло. Данные о снятии ограничений появятся в официальных каналах Росавиации.

По данным на 12:40, временные ограничения были сняты.

Ранее турист с баяном поднял настроение застрявшим в Сочи в аэропорту людям.