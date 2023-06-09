Еще одна «Парта Героя» появилась в городском округе Красногорск

В торжественной церемонии приняли участие глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков. Почетными участниками стали бойцы СВО Антон Киселенко, Андрей Зотов и Сергей Сергеев.



«Парта Героев» — это патриотический проект «Единой России», его цель — формирование у школьников чувства патриотизма, уважения к Родине, гордости за героические поступки россиян, напомнил глава г. о. Красногорск.



В новом корпусе Ильинской школы «Парту Героев» посвятили подвигу «Молодой Гвардии» — комсомольцам из Краснодона, которые в годы оккупации Донбасса в 1942—43 гг. ковали победу, создав подпольную антифашистскую организацию.

«Чести сидеть за этой партой удостоятся ученики с отличными отметками в учебе»,- сказал глава Дмитрий Волков.