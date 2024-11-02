Еще одна страна начала поставлять в Россию сливочное масло

В России фиксировали высокие цены на сливочное масло. Власти объяснили это не только наценкой самих торговых сетей, но увеличением себестоимости производства. Стало дороже также закупать импортные сырьевые материалы. Росстат отмечал, что с начала года до 28 октября один из базовых продуктов корзины подорожал на 25,7%.

Ситуацию с ценами держат на контроле. Минсельхоз России начал активно работать над вопросами увеличения объема продукта. За последнее время поставки были открыты из Индии, Ирана и Турции, продолжаются они и из Белоруссии. Перечисленные страны являются наиболее крупными экспортерами сливочного масла.

Как проинформировали в Россельхознадзоре, еще одна страна поставила сливочное масло в РФ — ОАЭ. По состоянию на 2 ноября в страну импортировали 90 тонн продукта.

Ранее экономист Балынин объяснил слухи о дефиците сливочного масла в России.