Экономист Балынин объяснил слухи о дефиците сливочного масла в России

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал новости о нехватке сливочного масла в России.

В СМИ сообщали, что ряд производителей начал приостанавливать поставки масла или снижать объемы производства сливочного масла. В то же время из данных Росстата стало известно, что за восемь месяцев текущего года цены на продукт увеличились на 12,3%. Это при том, что в среднем продукты питания подорожали лишь на 4%.

По словам Балынина, появление слухов о дефиците масла связаны с обеспокоенностью ростом цен. Ситуацию как-то пытаются объяснить таким аргументом. Однако реальные данные опровергают новости: нехватки продукта в стране нет.

«В январе-феврале 2024 года производство сливочного масла сократилось, но в марте выросло на 13%, что позволило по итогам первого квартала выйти на уровень прошлого года. В апреле-мае наблюдался небольшой рост, а в июне произошло снижение на 8,2%. По итогам полугодия разница с прошлым годом составила всего 0,2%. Однако в июле снижение продолжилось, и за 7 месяцев производство уменьшилось на 2,5%», — отметил экономист.

По показателям производства сливочного масла есть годовое снижение, оно не критичное и составляет 1,7%.

Ранее сообщалось о возможном негласном сговоре для повышения цен на сливочное масло.