Еще одно аварийное здание снесли в Богородском округе

В Ногинск во 2-м Декабрьском переулке ликвидировали объект, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшего жилого дома № 3А. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Примечательно, что многоквартирный жилой дом 1958 года постройки — двухэтажный, шлакоблочный, общей площадью порядка 430 квадратных метров располагался в непосредственной близости от жилой застройки. Здание было признано аварийным, после чего в рамках адресной программы региона «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 8 квартир.

Затем сооружение продолжительное время пустовало и начало разрушаться. Через портал «Добродел» поступали обращения жителей о необходимости проведения работ по сносу аварийной постройки и приведению в порядок прилегающей территории. В настоящий момент все работы по сносу были завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Дальнейший порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен. Всего на территории Богородского городского округа было выявлено 274 проблемных объекта. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 175 объектов, что составляет порядка 64% от общего количества.