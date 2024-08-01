Еще одно разрешение от опеки теперь можно оформить в Подмосковье в «цифре»

В Подмосковье на региональном портале госуслуг теперь можно получить услугу «Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного». Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что теперь для получения разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного не нужно обращаться в МФЦ с пакетом документов. Более того, для удобства пользователей в онлайн-форму внедрен сервис автозаполнения сведений о подопечном. Опекуну достаточно будет только выбрать нужного ребенка из списка и направить заявку на рассмотрение.

Напоминаем, что приемные родители, опекуны или попечители детей не могут по своему усмотрению распоряжаться имуществом подопечного. Для этого им нужно получить разрешение органов опеки. После подачи заявления на портал, оно будет рассмотрено в течение семи рабочих дней.

Если сотрудники опеки убедятся, что действия с имуществом подопечного не повлияют на его интересы, решение о выдаче разрешения поступит в личный кабинет заявителя. В противном случае будет вынесен отказ в предоставлении услуги.