Эскортница, политик, учёный: история карьерного роста депутата парламента Финляндии

Финский депутат Анна Контула в интервью изданию Helsingin Sanomat сделала откровенное заявление о своей молодости, рассказав о работе в сфере эскорта. К такому шагу, по словам политика, ее подтолкнули жажда новых впечатлений и необходимость решения финансовых проблем.

Поиск клиентов осуществлялся через газетные объявления. Этот период жизни продлился около двух лет и завершился после замужества. Однако следующий этап в этой сфере начался после развода.

Несмотря на такой опыт, Контула построила успешную политическую карьеру: она является членом парламента Финляндии с 2011 года и имеет докторскую степень в области социальных наук. Интересно, что тема ее научной работы напрямую связана с профессиональной деятельностью в прошлом — она посвящена изучению положения работниц секс-бизнеса в Финляндии. Нынешний парламентский срок станет для нее последним.

Ранее сообщалось о том, что суд приравнял эскорт-услуги к проституции.