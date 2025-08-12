Если не передавать показания счетчиков, расчет будет вестись по нормативу

Если показания счётчиков не будут переданы вовремя, то расчет будет производиться сначала по среднему месячному потреблению, а затем по нормативу, как поведал в беседе с агентством «Прайм» Дмитрий Бондарь, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству.

Специалист объяснил, что в течение первых трёх месяцев после того, как показания перестанут поступать, расчёт будет осуществляться на основе среднего ежемесячного потребления абонента.

«По истечении этого срока вас, вероятно, переведут на расчет по нормативу потребления. Норматив — это утвержденный государством усредненный объем ресурса, который, как считается, потребляет один человек в месяц», – указал Бондарь.

Этот метод расчета, как правило, менее привлекателен для клиента, чем оплата по фактическому использованию, — подчеркнул он.

Если будут предоставлены актуальные данные с приборов учета, организация может провести перерасчёт. Также можно подать запрос на перерасчёт через приложение «Госуслуги Дом», подытожил специалист.