«Есть риски»: выяснилось, поможет ли закон о реестре должников увеличить число выплат по алиментам

Первое чтение прошел законопроект, который должен мотивировать должников по алиментам исполнять свои обязательства. Чтобы увеличить число выплат, в Госдуме предлагают создать специальный ресурс со сведениями о должниках. Об этом говорится в сообщении нижней палаты.

Как уточняется, в общедоступный реестр будут вноситься сведения о должниках, привлеченных к ответственности или находящихся в розыске. Оставаться в списке они будут до тех пор, пока не погасят задолженность. Юрист Алла Георгиева оценила эффективность закона в случае его принятия.

«Считаю, что общий реестр, причем общедоступный, будет реальным толчком для выполнения родительских обязанностей по содержанию своих детей», — поделилась своим мнением Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом эксперт отметила, что итоговый вариант закона не должен давить на должников. По ее мнению, есть риск, что закон замотивирует людей платить алименты, но помешает им выполнять свои обязательства из-за возможных проблем с поиском работы.

«Еще бы хотелось, чтобы новый закон не стал препятствием для трудоустройства отцов-должников. Реестр не должен помешать им зарабатывать, напротив — только побудить к действию», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее мы рассказали о том, как должники уклоняются от уплаты алиментов.