Эти невидимые северокорейцы: все в США их «видят» под Курском, но не все могут сосчитать

Госдеп США выступил наконец с официальным заявлением на своем сайте, что, по имеющейся у американской разведки информации, войска Северной Кореи уже прибыли-таки в Россию. И в настоящее время активно тренируются перед отправкой на поле боя для выдавливания ВСУ на курском приграничье.

Пресс-секретарь ведомства Мэттью Миллер решил пойти дальше и даже осмелился заявить на брифинге журналистам, что Ким Чен Ын отправил в РФ на помощь Москве аж целую дивизию.

«Мы полагаем, что 10 тыс. военнослужащих прибыли в Курск и могут вступить в боевые действия в ближайшие дни. Если это произойдет, они станут законными целями», — пригрозил Миллер, его цитирует The Washington Post.

А вот в Пентагоне, поскольку там люди в погонах, они более осторожны в оценках. И следят за своими словами. Как заявил пресс-секретарь Минобороны США генерал-майор Патрик Райдер, газеты в американском оборонном ведомстве читать умеют, но больше доверяют собственным разведданным.

«Мы ознакомились с сообщениями в прессе о предполагаемых боевых операциях, мы изучаем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения», — сообщил он.

Тут нельзя не вспомнить главу Госдепа Энтони Блинкена, что на прошлой неделе «насчитал» у российской границы под Курском 8 тыс. северокорейских военных.

Ранее СНБО Украины сообщило, что ВСУ впервые нанесли удар по корейским военным в Курской области.