Эти ошибки делают отдых дороже: их совершают тысячи туристов

Эксперт в сфере туризма рассказал, как сократить расходы на путешествие без потери комфорта и качества отдыха. Об этом КП рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Туристам рассказали о способах снизить расходы

Россияне могут заметно уменьшить затраты на отпуск, если грамотно подойдут к выбору жилья и времени поездки. Такой рекомендацией поделился вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» и руководитель сети турагентств Алексан Мкртчян.

По его словам, качественный отдых не всегда требует серьезных финансовых вложений, если заранее продумать основные статьи расходов.

Апартаменты помогут сократить бюджет поездки

Специалист считает, что семьям и большим компаниям выгоднее выбирать апартаменты вместо гостиниц. Такой вариант размещения зачастую обходится дешевле и позволяет дополнительно экономить на питании благодаря собственной кухне.

Эксперт отметил, что ключевым фактором хорошего отпуска является смена обстановки, а не количество звезд у места проживания.

Большим компаниям выгоднее путешествовать на автомобиле

По словам Мкртчяна, для группы из четырех и более человек поездка на личном транспорте нередко оказывается более экономичной, чем покупка билетов на самолет или поезд.

Такой вариант позволяет сократить транспортные расходы и сделать маршрут более гибким.

Пиковые даты увеличивают стоимость отдыха

Тем, кто предпочитает путешествовать железнодорожным или воздушным транспортом, специалист рекомендовал избегать праздничных дней и периодов повышенного спроса.

Выбор менее популярных дат помогает приобрести билеты по более выгодной цене и снизить общую стоимость поездки.