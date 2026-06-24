Вертолет рухнул во время сельхозработ на Кубани: двое на борту

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший сельскохозяйственные работы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Машина рухнула недалеко от хутора Прикубанского в Славянском районе, и судьба двух находившихся на борту людей пока остается неизвестной. Экстренные службы уже прибыли на место.

По предварительным данным, воздушное судно занималось опрыскиванием полей, когда неожиданно потеряло высоту и врезалось в землю. Причины крушения устанавливаются.

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