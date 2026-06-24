Москва готовит юридический удар по Прибалтике — до конца года Россия подаст иски против Литвы, Латвии и Эстонии за системную расовую дискриминацию русскоязычного населения. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Мусихина, речь идет не об одном иске, а о целой серии обращений в международные суды и арбитражи, которые Москва намерена использовать активно, а не только в качестве оборонительного инструмента. Дипломат подчеркнул, что у России есть все юридические основания для таких действий — от языковых законов, лишающих русских школ права на обучение на родном языке, до дискриминационных процедур получения гражданства, превращающих сотни тысяч людей в «неграждан».

Это не просто формальность, а реальная практика, которую Москва намерена оспорить на высшем международном уровне. Страны Прибалтики давно находятся под критикой ООН и ОБСЕ за положение русскоязычных меньшинств, но до сих пор избегали серьезных правовых последствий.

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