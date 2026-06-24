Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили шестую годовщину помолвки, сообщает The Voice. Шесть лет назад старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение своей возлюбленной. В честь этого события пара обменялась трогательными публикациями в социальных сетях.

Бруклин опубликовал трогательное послание, назвав Николу своей лучшей подругой, женой и сердцем.

«Каждый день с тобой — лучшее приключение. Благодарю за возможность прожить с тобой всю жизнь», — написал он.

В ответ Никола призналась, что не может поверить, что помолвка состоялась уже шесть лет назад. Она поделилась, что чувствует, будто знала Бруклина всю жизнь, и назвала его своим лучшим другом и любовью навсегда.

«Я счастлива разделить жизнь с тобой», — добавила она.

Напомним, что пара поженилась 9 апреля 2022 года. Церемония прошла в семейном поместье Пельтц в Палм-Бич, штат Флорида.

В последнее время Бруклин не поддерживает общение со своими родителями. Как пишут СМИ, этот конфликт связан с отношение к его жене Николе, поэтому Бруклин полностью ограничил себя от контактов с семьей.

Несмотря на это, пара продолжает жить своей жизнью и счастлива вместе. Они не комментируют семейные разногласия, предпочитая сосредоточиться на своих отношениях. Поклонники надеются, что конфликт утихнет и Бруклин с Николой сохранят гармонию в семье.

Ранее Виктория Бекхэм впервые высказалась о ссоре с сыном Бруклином.