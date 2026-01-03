Эти предметы нельзя класть в гроб с покойным: в РПЦ объяснили, в чем ошибки горюющих

Русская Православная Церковь, как пишу akpars.ru , дала разъяснения относительно предметов, которые не следует помещать в гроб при погребении усопших. В состоянии скорби близкие иногда пытаются положить в гроб различные личные вещи, но подобные действия могут быть ошибочными с духовной точки зрения.

Как отмечается в церковных рекомендациях, под влиянием горя и неприятия утраты люди иногда кладут в гроб деньги, еду, письма, украшения и даже включенные мобильные телефоны, подсознательно надеясь на сохранение связи. Однако подобные материальные предметы не соответствуют православному пониманию загробного покоя.

Согласно традиции, в гроб следует помещать только необходимые для погребения вещи: нательный крест, подушку под голову, покрывало (саван), погребальный венчик и икону, которую убирают перед закрытием крышки. Личные вещи умершего, такие как одежда или фотографии, не несут в себе негативной энергии, и их можно хранить, передать близким или, в случае необходимости, утилизировать.

Главный посыл заключается в том, чтобы обеспечить душе усопшего максимальное успокоение, освободив ее от символической привязанности к материальному миру.

