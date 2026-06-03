Корнеев высоко оценил потенциал дебютанта сборной Ибрагимова

18-летний полузащитник впервые получил вызов в сборную. Семья Ибрагимова уже давно проживает в Великобритании, и футболист мог выбрать как английское спортивное гражданство, так и российское, и в итоге сделал выбор в пользу своей родины.

«Он находится в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед». Это очень много стоит в футбольном мире. То, что он приехал сюда, в сборную России, это хороший фактор. Если все будет складываться благополучно по спортивной части, то это будет игрок суперкласса для российской сборной. Он сможет приносить результат», — сказал Корнеев.

Ибрагимов сможет дебютировать за сборную России 5 или 9 июня, когда команда проведет товарищеские матчи с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Ранее оценку футболисту дал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.