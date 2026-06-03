Овечкин заявил о необходимости помнить, какую страну спортсмен представляет
Овечкин: «Где бы ни находился, я всегда помню, какую страну представляю»
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился с эмоциональной речью во время церемонии вручения Национальной премии интернет-контента, которая прошла в Москве.
Знаменитый нападающий получил награду в номинации «Мир должен знать» за вклад в популяризацию российского спорта за рубежом. Овечкин подчеркнул, что всегда ощущает ответственность за свою страну, выступая на международной арене.
«В какой бы точке планеты я ни находился, я всегда помню, какую страну представляю. Россия лучшая. Мы чемпионы!» — сказал Овечкин со сцены.
40-летний форвард в настоящее время находится в отпуске. У Овечкина истекает контракт с «Вашингтоном», за который он провел 21 сезон в НХЛ. Хоккеист еще не озвучил своего решения по поводу продолжения карьеры. В американском клубе не раз заявляли, что примут любой вариант от своего капитана.