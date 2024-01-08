«Это атака на институт семьи»: В Госдуме осудили блогера-миллионника, который «утопил» ребенка в сугробе

Зимний ролик мужчины с ребенком признали деструктивным и потребовали привлечь блогра к ответственности за содеянное.

Сергей Косенко, имеющий некоторую популярность в соцсетях, кинул двухмесячного ребенка в сугроб. На ролике мужчина подкинул малыша в воздух так, что он в замедленном режиме рухнул в снег. Маленькая фигурка буквально утонула в снежном покрове. И хотя видео подали с радостным посылом, не все поняли такого обращения с малолетним.

Сам Костенко вскоре заявил, что на самом дел кидал в сугроб куклу, а не живого ребенка. В Госдуме ему не поверили, сообщает «Подъем». Свою точку зрения высказала глава семейного комитета.

«Но даже если это была кукла, то это демонстрация деструктивного поведения, на грани человечности, которая свидетельствует о душеразложении. Это атака на институт семьи», — высказалась в беседе с журналистами Нина Останина.

Останина — один из парламентариев, кто выступал в поддержку закона об ответственности за треш-стримы. Она выразила сожаление, что инициатива еще не вступила в силу. По словам депутата, увиденное на ролике как раз можно отнести к подобному жесткому контенту.

Примечательно, что тот же блогер однажды привязал свою возлюбленную к капоту машины и прокатил «с ветерком».