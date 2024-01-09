«Это будет китайский бренд»: автоэксперт рассказал, чего ждать от новой «Волги»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в 2024 году в Нижнем Новгороде возобновится выпуск авто под маркой «Волга». Подробностей о новых моделях пока нет, известно только, что они сохранят классическую эмблему — фигурку оленя, но облик изменят, а производиться будут в рамках международного сотрудничества.

Как может сложиться судьба знаменитой машины, предположил YouTube-блогер и автоэксперт Евгений Соловьев.

«Понятное дело, что за короткое время какую-то свою разработку поставить на конвейер просто невозможно. Естественно, это будет китайский бренд, выпускающий свои авто с логотипом «Волги». Вопрос в том, какой. Хотелось бы, чтобы марка сохранила свою премиальность, престижность, и выпускаемые модели были соответствующими. Здесь мы можем только гадать, но мне кажется, что это будет что-нибудь по типу Chery, которая активно ищет место, чтобы собирать свои автомобили», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Китайский производитель, напомнил он, уже запустил пилотный проект в Калуге — там начата тестовая сборка кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Не исключено, что и завод в Нижнем Новгороде компания попытается использовать в своих целях.

«Новую «Волгу» можно было бы использовать в представительских целях для госорганов, но будет ли она соответствовать требованиям — большой вопрос. У Chery было очень много попыток собирать у нас автомобили, все они были неудачными. Однако, если рассматривать завод в Нижнем Новгороде, где собирались машины VAG, то что-то неплохое может получиться. Например, компания может выпускать седаны по типу Arrizo 8 под маркой «Волга» — будет вполне себе неплохое решение, госорганы смогут пользоваться», — заявил Соловьев.

Ранее автоэксперт назвал китайские авто, на которые стоит обратить внимание в 2024 году.