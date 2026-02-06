«Это была не зима, а череда стихий». Январь на Камчатке побил температурные рекорды

Январь на Камчатке выдался исключительно теплым. Как сообщили в Камчатгидрометцентре, средние температуры по всему региону превысили климатическую норму на 2–8 градусов, а в отдельных районах — даже на 17°С. Активные циклоны, смещавшиеся с акваторий Тихого океана, определяли погодные условия на протяжении большей части месяца.

Начало января ознаменовалось смещением тихоокеанских циклонов в Берингово море, что принесло значительное потепление в центральные и северные районы. Однако в середине месяца ситуация изменилась: усилившийся гребень азиатского антициклона создал мощный блок, который не пускал циклоны на восток. В результате атмосферные вихри обрушились на юг полуострова, принеся туда рекордные осадки и штормовой ветер до 50 м/с. В то же время северные районы, находясь под защитой антициклона, испытывали дефицит снега.

К концу месяца блокирующий антициклон сместился, и циклоны вновь активизировались, принеся избыток осадков на западное и северное побережья. Повсеместно сохранялась аномально теплая погода, сопровождавшаяся частыми оттепелями.

Снежный покров к концу января распределился крайне неравномерно. На юго-востоке, включая Петропавловск-Камчатский, его высота достигла 172–213 см, что на 75–120 см выше нормы. В то же время в северных и некоторых центральных районах снега оказалось на 12–37 см меньше средних многолетних значений, передает «МК».

