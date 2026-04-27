«Кошмар на Сипягина». Дети обнаружили человеческую руку у школы во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся обнаружили человеческую руку неподалеку от школы. Информация об этом появилась в телеграм-канале Amur Mash.
Часть тела нашли на участке между многоквартирным жилым домом и зданием средней общеобразовательной школы №6, расположенной на улице Сипягина. Очевидцы сообщают, что «рука выглядела свежей». Вскоре на месте инцидента работали криминалисты. По данному факту организована доследственная проверка.
