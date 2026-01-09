«Это было хобби». В США задержали коллекционера человеческих останков

В штате Пенсильвания (США) правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в осквернении захоронений. Инцидент был раскрыт после того, как патрульные обнаружили в припаркованном автомобиле недалеко от старого кладбища в пригороде Филадельфии человеческие кости и черепа.

Следователи вышли на дом 34-летнего подозреваемого, где в подвальном помещении обнаружили шокирующую «коллекцию». Помещение было заполнено человеческими останками: по предварительным оценкам, там находилось более ста черепов и множество других костных фрагментов, что может соответствовать примерно сотне комплектов останков.

Как сообщает полиция, задержание произошло в момент, когда мужчина возвращался к своему автомобилю, неся лом и мешок с мумифицированными останками. На допросе он признался в похищении костей примерно из тридцати могил и даже указал места на кладбищах, откуда они были извлечены.

В настоящее время фигуранту предъявлен ряд серьезных обвинений, включая надругательство над телами умерших, хранение похищенного имущества (в данном случае — останков) и несанкционированное проникновение на территорию погостов. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и мотивов произошедшего.

