«Это было странное зрелище». 65-летнего мужчину задержали за голую велопрогулку в престижном районе Окленда

В престижном прибрежном районе Окленда правоохранительные органы задержали 65-летнего мужчину, катавшегося на велосипеде с нарушением общественных норм. Как сообщает издание New Zealand Herald, инцидент, произошедший 5 ноября в час пик, привлек внимание многочисленных очевидцев.

Согласно информации, полученной от местных жителей, пожилой гражданин уже несколько дней появлялся в округе в неприемлемом виде. Для обеспечения задержания на место происшествия была направлена оперативная группа, состоящая из восьми сотрудников полиции и четырех служебных машин.

Инцидент имел место на популярной 9,6-километровой набережной, которая является ключевой транспортной артерией, связывающей деловой центр Окленда с фешенебельными жилыми кварталами.

