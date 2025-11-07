«Это экономно». В России могут разрешить поштучную продажу таблеток: к чему это приведет?
Селезнев: россияне будут выбрасывать меньше лекарств при поштучной продаже
Фото: [istockphoto.com/cihatatceken]
Реализация инициативы о продаже лекарственных препаратов поштучно может существенно сократить объемы просроченных медикаментов, отправляемых на помойку.
Как отметил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, эта мера означает возврат к практике, когда аптеки отпускали лекарства в необходимом для пациента количестве.
«Возможно, это не очень удобно для самих аптек... но закон вполне может быть принят. Плюс в том, что это экономно для покупателей, плюс меньше лекарств будет выбрасываться», — констатирует Селезнев.
Эксперт привел в пример Швейцарию, где подобный подход, применяемый к рецептурным средствам (например, антибиотикам), уже доказал свою эффективность в снижении фармацевтических отходов. Идея, озвученная в Госдуме еще в октябре 2025 года, направлена прежде всего на сокращение расходов граждан.
Ранее сообщалось о том, что депутат Нилов предложил выдавать карточки на лекарства суммой до 4,5 тыс. рублей.