«Это экономно». В России могут разрешить поштучную продажу таблеток: к чему это приведет?

Реализация инициативы о продаже лекарственных препаратов поштучно может существенно сократить объемы просроченных медикаментов, отправляемых на помойку.

Как отметил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, эта мера означает возврат к практике, когда аптеки отпускали лекарства в необходимом для пациента количестве.

«Возможно, это не очень удобно для самих аптек... но закон вполне может быть принят. Плюс в том, что это экономно для покупателей, плюс меньше лекарств будет выбрасываться», — констатирует Селезнев.

Эксперт привел в пример Швейцарию, где подобный подход, применяемый к рецептурным средствам (например, антибиотикам), уже доказал свою эффективность в снижении фармацевтических отходов. Идея, озвученная в Госдуме еще в октябре 2025 года, направлена прежде всего на сокращение расходов граждан.

