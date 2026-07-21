«Это хуже, чем яд». Ветеринар предупредил об опасности уличной травы для кошек
Ветеринар Муретов: уличная трава смертельно опасна для кошек
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Многие владельцы ошибочно полагают, что питомцы едят траву для очистки желудка. Однако заведующий клиникой СПбГУВМ Юрий Муретов в интервью изданию «Газете.Ru» сообщил, что это может привести к летальному исходу.
«Начнем с распространенного заблуждения... У лилейных смертельна для кошек даже пыльца... У луковичных концентрация токсинов максимальна в луковице», — пояснил врач.
Ароидные (диффенбахия, монстера) вызывают отек гортани из-за кристаллов оксалата кальция, а олеандр и ландыш провоцируют тяжелую аритмию.
Муретов подчеркнул: даже неядовитые растения травмируют слизистую. Уличная трава часто заражена паразитами. Особую опасность представляет отсроченность симптомов — при отравлении лилиями рвота стихает, создавая ложное впечатление. Важно прекратить доступ к растению, смыть сок с шерсти и немедленно доставить питомца в клинику.
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