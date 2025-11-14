«Это коснется лишь меньшинства». Что случилось с пособиями для украинцев в Германии?

Правительство Германии утвердило изменения в системе предоставления пособий для украинских беженцев. Согласно решению, принятому на заседании кабинета министров, граждане Украины, которые прибудут в ФРГ после 1 апреля 2025 года, лишатся права на получение полного гражданского пособия (Bürgergeld). Вместо него им будут начисляться выплаты по стандартам для лиц, ищущих убежища, которые существенно ниже.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на правительственные данные, нововведение затронет около 84 тысяч человек. Эта цифра представляет собой лишь небольшую часть от общего числа украинских беженцев в Германии, которое превышает миллион человек. На текущий момент полное Bürgergeld получают примерно 700 тысяч прибывших с Украины.

Статистика, предоставленная в ответ на запрос депутата от партии «Альтернатива для Германии», демонстрирует динамику прибытия: с января по конец сентября 2025 года в страну въехали 122 257 украинцев. При этом отмечается устойчивая тенденция к росту – если в мае было зарегистрировано около 11 тысяч прибытий, то к сентябрю этот показатель вырос до 18 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что украинцы будут искать убежища в Европе этой зимой.