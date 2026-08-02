«Неожиданное решение». Новогодние каникулы в России сократили на день

В предстоящие новогодние праздники продолжительность отдыха для россиян уменьшится на один день по сравнению с прошлым годом. Согласно производственному календарю, с которым ознакомился ТАСС , зимние каникулы продлятся 11, а не 12 дней.

Таким образом, период отдыха начнется 31 декабря 2026 года и завершится 10 января 2027 года. Для сравнения, предыдущие новогодние каникулы длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Основанием для такого графика служат постановление правительства РФ №1466 от 24 сентября 2025 года и данные Министерства труда РФ.

Ранее сообщалось о том, что стоимость семейного уик-энда в Подмосковье обходится минимум в ₽81 700.